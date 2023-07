Klint Koka (r), und Rafaqat Ahmad, Disponenten bei "Hopper", einem On-Demand-Angebot der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF), stehen an den Elektrofahrzeugen des Dienstes. Foto

Ob Emil, Knut oder Siggi: In Hessen sind immer mehr On-Demand-Shuttle unterwegs. Landesweit gibt es aktuell elf entsprechende Angebote - das geht aus der Antwort des hessischen Verkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD hervor. Insgesamt sind demnach derzeit 130 Fahrzeuge im Bundesland im Einsatz.

Bei den On-Demand-Shuttles handelt es sich um flexible Verkehrsangebote wie Kleinbusse, die digital per App oder telefonisch buchbar sind. Sie kommen "on demand", also "auf Anforderung".

Neun der Angebote bestehen im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV), zwei im Bereich des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV), wie das Ministerium mit Verweis auf Angaben der beiden Verkehrsverbünde mitteilte. Kein entsprechendes Angebot gibt es den Angaben des Verkehrsbundes Rhein-Neckar (VRN) zufolge im Kreis Bergstraße, hieß es.

Der größte Anbieter ist demnach der "Hopper" im Kreis Offenbach mit 43 Fahrzeugen, gefolgt von "HeinerLiner" in Darmstadt mit 35 Fahrzeugen. Mit 14 Fahrzeugen ist der nordhessische "Schaddel" in Teilen des Kasseler Stadtgebietes im Einsatz ist.

