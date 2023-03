Der Frühling ist da und damit sind auch wieder mehr Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer unterwegs. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ruft deshalb Autofahrer zu mehr Aufmerksamkeit und einer defensiven Fahrweise auf. Besonders gelte dies für Themen wie seitlichen Überholabstand, Rechtsabbiegen und Aussteigen, sagt der hessische ADFC-Landesgeschäftsführer Sofrony Riedmann. "Wir müssen auch ein Klima im Verkehr herstellen, dass Eltern ihre Kinder morgens ganz selbstverständlich und ohne Angst mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule schicken können", sagte Riedmann.

Als Verkehrsmittel sei das Fahrrad ganzjährig im Einsatz, weshalb ganzjährig gute Bedingungen und eine vernünftige Infrastruktur gebraucht werde. Hierbei sieht der ADFC in Hessen noch ordentlich Luft nach oben: "Es muss sich jetzt endlich und zwar sehr schnell bei den Radverbindungen zwischen den Ortschaften etwas bewegen, das ist sogar noch drängender als die zum Teil noch rückständigen innerörtlichen Radnetze", sagte Riedmann.

Der Bau von Radschnellwegen und Radwegen an Landesstraßen müsse sichtbar vorankommen. Es fehle an Investitionen und Personal für die Planung, die Planungsverfahren müssten zudem vereinfacht werden. Der Nationale Radverkehrsplan der Bundesregierung sehe pro Einwohner und Einwohnerin mindestens 30 Euro Investitionen in die Radinfrastruktur pro Jahr vor - in Hessen seien es immer noch unter 10 Euro.

Das hessische Verkehrsministerium hatte zuletzt vergangenes Wochenende eingeräumt, die Kritik, dass es an Landesstraßen zu wenig Radwege gebe, sei berechtigt - und auf Versäumnisse aus der Vergangenheit verwiesen. Die geplanten Investitionen lägen nun um das Zehnfache über den damaligen Werten. Zusätzliches Personal sei bereits eingestellt worden.

ADFC Hessen