Hessens Verwaltungsgerichtshof hat am Samstag endgültig grünes Licht für einen Fahrradkorso über zwei Autobahnen gegeben. Die Richter lehnten eine Beschwerde der Autobahn GmbH gegen die für diesen Sonntag geplante Aktion ab, wie ein Gerichtssprecher am Abend der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bereits am Freitag hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden einen entsprechenden Eilantrag abgelehnt. Dagegen war die Autobahn GmbH vorgegangen.

Organisatoren und Unterstützer wollen mit der Fahrrad-Demonstration das geplante Volksbegehren für eine Verkehrswende in Hessen auf den Weg bringen. Von Frankfurt wollen sie über die A648 und die A66 in die Landeshauptstadt radeln. Erwartet werden 5000 bis 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Polizei rechnet mit "erheblichsten Verkehrsbehinderungen" im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Zum Startpunkt der Autobahnstrecke an der Frankfurter Messe führt eine Fahrradsternfahrt aus Friedberg, Hanau und Darmstadt.