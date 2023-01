Hessen will ein vergünstigtes, landesweites Nahverkehrsticket für Geringverdienende einführen. Das Angebot von 31 Euro im Monat solle für alle Menschen gelten, die Anspruch auf Bürgergeld, Wohngeld Plus oder Sozialhilfe haben, teilten Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und Sozialminister Kai Klose (beide Grüne) am Montag in Wiesbaden mit. Der Kreis der Berechtigten würde etwa 520.000 Menschen umfassen. Für Schüler, Auszubildende, Senioren und Landesbedienstete gibt es in Hessen bereits ein Flatrate-Ticket zum Preis von 31 Euro im Monat.