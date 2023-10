Das Land Hessen will in den kommenden beiden Jahren 35 weitere Radwegeprojekte an Landes- und Bundesstraßen in seine Planungen aufnehmen. Diese neuen Verbindungen hätten eine Länge von insgesamt 116 Kilometern, teilte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden mit. Derzeit werde in Hessen an rund 210 Radwegeprojekten an Landes- und Bundesstraßen gearbeitet. Die 35 zusätzlichen Strecken seien mit Hilfe einer landesweiten Dringlichkeitsbewertung ausgewählt worden.