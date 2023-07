Ein mit Getränken beladener Sattelzug ist in der Nacht zum Montag auf der Autobahn 5 in Brand geraten und hat eine Vollsperrung ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Homberg/Ohm und Alsfeld/West. Der 31-jährige Fahrer des Lastwagens konnte das Fahrzeug verlassen und Rettungskräfte verständigen. Weil er Rauchgas eingeatmet hatte, musste er in einem Krankenhaus versorgt werden.