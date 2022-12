Nach dem Brand eines Lastwagens ist die Autobahn 7 bei Bad Hersfeld in südlicher Richtung vollgesperrt worden. Der Lastwagen habe vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am frühen Donnerstag Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer konnte demnach den Sattelzug gerade noch auf den Standstreifen lenken, woraufhin der Lastwagen vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Die Vollsperrung soll laut Polizei noch am Donnerstagmorgen aufgehoben werden.