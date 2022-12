Ein Schwertransport steckt am Bad Homburger Kreuz zwischen den Autobahnen 5 und 661 Richtung Darmstadt fest. Der Transporter habe einen Windradflügel geladen und wollte von der A5 auf die A661 abfahren, als er in der Kurve steckenblieb, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Frankfurt am Main mitteilte. Noch sei unklar, wie der Lastwagen befreit werden soll.