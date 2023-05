Ein 42 Jahre alter Mann ist bei einem Motorradunfall im Wiesbadener Ortsbezirk Mainz-Kastel tödlich verletzt worden. Der Mann hatte am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Danach rutschte er noch mit seiner Maschine gegen ein geparktes Fahrzeug. Er starb am Unfallort.