Die Autobahn 7 ist in Südniedersachsen am Samstagabend nach einem Unfall zwischen Bockenem und Rhüden voll gesperrt worden. Die Sperrung gelte für beide Fahrtrichtungen, teilte die Polizei Hildesheim per Twitter mit. Details über den Unfall wurden noch nicht bekanntgegeben. "Wir melden uns, sobald die Autobahn wieder frei ist", hieß es.