Die Autobahn 7 bleibt in Richtung Süden zwischen Northeim-Nord und Lutterberg wegen Reinigungsarbeiten weiter gesperrt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte dort die Chemikalie Paraffin verloren. Wie lange die Sperrung andauern werde, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Auf einer Länge von rund 60 Kilometern werde die Strecke von den wachsartigen Verschmutzungen befreit, teilte die Betreibergesellschaft Via Niedersaschen mit. Es werde voraussichtlich bis Dienstagabend dauern, bis der gesamte Streckenabschnitt wieder frei sei. Die Umleitungsstrecken waren am Montag völlig überlastet.