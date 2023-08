Nach zehn Jahren Bauzeit fließt seit dem frühen Montagmorgen der Verkehr über den Neubau der Schiersteiner Brücke der Autobahn 643. Um 5.00 Uhr sei die Brücke freigegeben worden, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes. Das Bauwerk mit seinen sechs Fahrspuren über den Rhein zwischen Mainz-Mombach und dem Autobahnkreuz Wiesbaden hatte in der Region über Jahre für starke Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt, die Arbeiten an dem Mammutprojekt hatten 2013 begonnen. Am Sonntag war die Brücke zunächst symbolisch freigegeben worden. Zuletzt hatte die Autobahn GmbH die Kosten für Abriss und Neubau mit etwa 250 Millionen Euro beziffert. Zu Baubeginn waren die Kosten noch auf 216 Millionen Euro taxiert worden.