Ein Sprinterfahrer ist bei einem Unfall auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Hersfeld-West (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ums Leben gekommen. Der 47-Jährige war am frühen Freitagmorgen mit seinem Sprinter aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann starb noch am Unfallort.