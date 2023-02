Die ersten E-Scooter wurden im Sommer 2019 in den Städten aufgestellt - und sorgen seitdem neben viel Fahrspaß für viel Ärger. Denn die kleinen Elektro-Roller, die sich ganz leicht per App ausleihen lassen, werden häufig nicht ordnungsgemäß abgestellt. Sie liegen auf dem Bürgersteig, stehen mitten auf dem Radweg oder landen im Gebüsch. Die Städte versuchen, den Verleihfirmen engere Grenzen zu setzen - sind mit dem bisherigen Erfolg aber teilweise selbst nicht zufrieden.

Die ersten E-Scooter wurden im Sommer 2019 in den Städten aufgestellt - und sorgen seitdem neben viel Fahrspaß für viel Ärger. Denn die kleinen Elektro-Roller, die sich ganz leicht per App ausleihen lassen, werden häufig nicht ordnungsgemäß abgestellt. Sie liegen auf dem Bürgersteig, stehen mitten auf dem Radweg oder landen im Gebüsch. Die Städte versuchen, den Verleihfirmen engere Grenzen zu setzen - sind mit dem bisherigen Erfolg aber teilweise selbst nicht zufrieden.

Frankfurt setzt auf kostenpflichtige Sondernutzungserlaubnisse für die vier Verleiher der Scooter, die in der Mainmetropole aktiv sind. Damit wird das Abstellen etwa auf Grünflächen, Friedhöfen, Brücken und Spielplätzen verboten. Es muss zudem auf genügend Platz für Fußgänger geachtet werden. In den Nebenstraßen der Einkaufsmeile Zeil wurden Abstellzonen für die Scooter markiert, im Umkreis von 100 Metern dürfen sie nicht abgestellt werden. Weitere sollen folgen. Die maximale Zahl der Roller in der Stadt wurde auf 12 000 beschränkt.

Mit dem Ergebnis ist man trotz deutlicher Verbesserungen aber nicht zufrieden, wie das Verkehrsdezernat mitteilt. Mehr Gestaltungsmöglichkeiten würde ein Auswahlverfahren wie beispielsweise eine Ausschreibung bieten. "Diesen Weg treiben wir deshalb parallel voran"", sagte der designierte Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne).

An Sondernutzungen und Abstellzonen arbeiten auch die Städte Wiesbaden und Kassel, sie bereiten Pilotprojekte dazu vor. Auch Darmstadt hat festgelegte Parkzonen ausprobiert.

Markus Schmidt vom Fußgänger-Verband Fuss e.V. fordert ein entschiedeneres Vorgehen. In Frankfurt stünden die Scooter auf den Gehwegen - und meistens nicht am Rand, sondern kreuz und quer. Die Behörden sollten von den Betreibern einen Nachweis fordern, dass sie funktionierende technische Lösungen gegen das Abstellchaos anbieten oder Konsequenzen ziehen.