Bei einem Zusammenstoß der Taunusbahn mit einem Schulbus an einem Bahnübergang in Neu-Anspach ist der Busfahrer verletzt worden. Der Schulbus hatte ersten Ermittlungen zufolge wegen eines längeren Wendemanövers eines Autos auf dem Bahnübergang auf den Schienen gehalten, wie die Polizei in Wiesbaden berichtete. Während der Bus auf dem Gleis wartete, schlossen sich die Schranken und der Schulbus war gefangen. "Der Busfahrer reagierte richtig und ließ die Schüler schnell aussteigen und sich in Sicherheit bringen", heißt es im Polizeibericht.