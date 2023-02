Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 3 bei Frankfurt ist ein Mensch gestorben. Insgesamt seien in der Nacht auf Samstag nach jetzigem Stand mindestens sieben Fahrzeuge an dem Unfall nahe Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Sechs Menschen seien verletzt worden, wie schwer, sei noch unklar. Die A3 musste zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurt-Süd in Fahrtrichtung Westen zunächst vollgesperrt werden.