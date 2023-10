Beim Zusammenstoß eines Einsatzfahrzeugs der Polizei mit einem Auto sind in Fulda mehrere Menschen leicht verletzt worden. Der Unfall habe sich am Donnerstag an einer Kreuzung ereignet, teilte die Polizei mit. Es hätten Personen in beiden Fahrzeugen leichte Blessuren erlitten. Die Unfallstelle wurde laut Polizei voll gesperrt. Weitere Details zu den Verletzten oder zur Ursache des Unfalls waren zunächst nicht bekannt.