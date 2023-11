Der Wintereinbruch hat zu erheblichen Behinderungen und gefährlichen Situationen im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis geführt. Zahlreiche Autofahrer saßen nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend in ihren Fahrzeugen fest. In Bad Schwalbach strandeten Jungen und Mädchen in ihrer Schule. Bei Eltville mussten etwa 100 Personen von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. "Die Lage ist außergewöhnlich", sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann der Deutschen Presse-Agentur. "Bäume fallen um wie Streichhölzer."

Der Wintereinbruch hat zu erheblichen Behinderungen und gefährlichen Situationen im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis geführt. Zahlreiche Autofahrer saßen nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend in ihren Fahrzeugen fest. In Bad Schwalbach strandeten Jungen und Mädchen in ihrer Schule. Bei Eltville mussten etwa 100 Personen von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. "Die Lage ist außergewöhnlich", sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann der Deutschen Presse-Agentur. "Bäume fallen um wie Streichhölzer."

Die Feuerwehren waren seit dem Mittag teilweise durchgehend im Einsatz. Weitere Kräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz seien alarmiert.

Der Rheingau-Taunus-Kreis habe einen Führungsstab, unter anderem mit dem Landrat Sandro Zehner, dem Kreisbrandinspektor Christian Rossel und einem Verbindungsbeamten der Polizei eingerichtet, um die Unwetterlage zentral zu koordinieren.

Auf der Straße zwischen Kiedrich und Hausen vor der Höhe seien am Abend noch etwa 30 Fahrzeuge vom Schnee eingeschlossen. Etwa 100 Menschen, die nahe Eltville wegen umstürzender Bäume aus ihren Fahrzeugen gerettet werden mussten, wurden in einer Halle auf einem nahen Fabrikgelände untergebracht und versorgt, wie der Kreisbrandmeister weiter berichtete. Doch dort sei nun der Strom ausgefallen. Die Einsatzkräfte würden sich weiter um die Menschen kümmern.

In der NAO-Schule in Bad Schwalbach saßen am Abend rund 30 Schülerinnen und Schüler fest. Sie konnten nicht von ihren Eltern abgeholt werden, und Busse verkehrten nicht mehr, erklärte der Kreisbrandmeister. Auch sie würden von den Einsatzkräften versorgt.

Die Feuerwehr rief alle Menschen in dem Landkreis auf, auf Autofahrten zu verzichten. "Die Ziele sind voraussichtlich nicht erreichbar und es besteht Lebensgefahr!", warnte die Feuerwehr. Straßensperrungen sollten unbedingt beachtet und nicht leichtsinnigerweise umfahren werden.

DWD-Warnlagebericht