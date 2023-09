Der Brand eines Autos hat Sperrungen der A7 zwischen Hünfeld/Schlitz und Niederaula in Osthessen verursacht. Das Auto eines 42-Jährigen rauchte am Sonntagabend zunächst und fing dann Feuer, wie die Polizei mitteilte. Der Mann fuhr in einem Baustellenbereich auf die rechte Spur, hielt an und räumte rasch noch Gepäck aus dem Wagen. Als die Feuerwehr eintraf, habe der Wagen bereits in voller Ausdehnung gebrannt.