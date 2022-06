Auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und dem benachbarten Bad Vilbel müssen Reisende in den kommenden Wochen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Wegen weiterer Bauarbeiten steht dort von Montag (13. Juni) an zunächst nur noch ein Gleis zur Verfügung. Vom 9. Juli bis zum 4. September wird die Strecke dann komplett für den Bahnverkehr gesperrt, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag in Frankfurt mitteilte.