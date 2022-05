Nach dem Fund von Sprengstoffspuren im Boden sind die Bauarbeiten zur umstrittenen A49 in Mittelhessen stellenweise gestoppt worden. Am Montag habe das Regierungspräsidium eine entsprechende Bürgerinformation hinsichtlich möglicherweise verunreinigten Bodens am Ortsrand von Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) erhalten, erklärte das Regierungspräsidium Gießen am Freitag auf Anfrage. Ein anschließender Schnelltest sei positiv auf sprengstofftypische Verbindungen (STV) gewesen. Zuvor hatte der «Gießener Anzeige» (Freitag) über den Stopp berichtet.