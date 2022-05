Mit einem symbolischen ersten Spatenstich haben am Montag in Frankfurt die Bauarbeiten für die sogenannte Regionaltangente West (RTW) begonnen. Den Auftakt bildet ein Brückenbauwerk am Bahnhof Stadion. Das riesige Schienenprojekt soll eine Direktverbindung von Bad Homburg über Frankfurt-Höchst und den Flughafen bis nach Neu-Isenburg und Dreieich schaffen. Sie verläuft westlich an der Frankfurter Innenstadt vorbei - daher auch der Name - und soll in Zukunft den Hauptbahnhof entlasten.