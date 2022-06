An einer Baustelle der umstrittenen Autobahn 49 in Mittelhessen haben bislang unbekannte Täter einen Schaden in sechsstelliger Höhe angerichtet. Sie hätten aus einem Bürocontainer Computer, Festplatten und Fahrzeugschlüssel gestohlen sowie Sicherungen zerstört, teilte die Polizei in Marburg am Dienstag mit. Auch seien bei der Tat am Pfingstwochenende nahe Stadtallendorf an Radladern und Betonmischern Leitungen zerschnitten und Tanks aufgebohrt worden. Der Lückenschluss der A49 ist stark umstritten, im Herbst 2020 hatte es massive Proteste von Klima- und Umweltschützern gegeben.