Nach mehreren Unfällen ist die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Nord ab Homberg/Ohm bis zur Anschlussstelle Alsfeld/West voll gesperrt. Zunächst hatte es dort am Donnerstagabend einen Unfall mit mehreren Lastwagen gegeben, wie die Polizei mitteilte. In dem Stau, der sich daraufhin bildete, kam es zu einem weiteren Lkw-Unfall. In beiden Fällen gab es den Angaben nach Verletzte. Rettung und Bergung liefen am Abend noch. Weitere Angaben machte de Polizei zunächst nicht.