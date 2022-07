Der nördliche Mainkai in Frankfurt wird in den Sommerwochen erneut für den Autoverkehr gesperrt. Ein entsprechendes Umfahrungskonzept hat Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne) am Montag vorgestellt. Ziel sei, die Sommermonate mit dem urlaubsbedingt geringeren Verkehr zu nutzen, um weitere Erfahrungen über die Auswirkungen zu sammeln.