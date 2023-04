Nach einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten bei Gießen ist die Autobahn 485 in Richtung Marburg gesperrt worden. Ein Transporter war in der Nacht zu Dienstag zu schnell an einer Baustelle in Höhe des Bergwerkswaldes vorbeigefahren und in ein Auto gekracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Auto kippte um und blockierte die Fahrbahn in Richtung Marburg. Der Fahrer des Transporters sowie zwei Insassen des Autos wurden leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten in der Nachtnoch an.