Die Autobahn 3 nahe Ransbach-Baumbach (Westerwald) ist in Richtung Frankfurt nach einem Stau durch einen brennenden Lastwagen wieder auf dem linken Fahrstreifen befahrbar. "Wir haben noch etwas Rückstau, der aber schrittweise zurückgeht", teilte die Polizei Montabaur am späten Donnerstagabend mit. Die Teerdecke auf dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen sei so beschädigt, dass Fahrzeuge nicht darüber fahren könnten, so die Polizei.

Die Autobahn 3 nahe Ransbach-Baumbach (Westerwald) ist in Richtung Frankfurt nach einem Stau durch einen brennenden Lastwagen wieder auf dem linken Fahrstreifen befahrbar. "Wir haben noch etwas Rückstau, der aber schrittweise zurückgeht", teilte die Polizei Montabaur am späten Donnerstagabend mit. Die Teerdecke auf dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen sei so beschädigt, dass Fahrzeuge nicht darüber fahren könnten, so die Polizei.

Ein brennender Lastwagen hatte dort zuvor für einen längeren Stau gesorgt. Die Fahrbahnen in Richtung Frankfurt hätten zunächst voll gesperrt werden müssen, teilte die Polizei mit. Aus zunächst unklarer Ursache sei der Motor in Brand geraten. "Der 42-jährige Fahrer schaffte es noch, den Sattelzug im Bereich einer Baustelle anzuhalten und unverletzt die Zugmaschine zu verlassen", so die Polizei. Der mit Papier beladene Lastwagen brannte vollständig aus.

Lastwagen könnten diese Strecke aufgrund der Einspurigkeit die ganze Nacht nicht mehr befahren, so die Polizei weiter. Zur Ursache und der Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Mitteilung der Autobahnpolizei