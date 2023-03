Ein 23-jähriger Mann hat sich am Samstagmorgen bei Neuhof im Landkreis Fulda mit seinem Auto überschlagen und sich schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Aus ungeklärter Ursache sei der 23-Jährige mit seinem Wagen von der Autobahn 66 abgekommen, habe einen Graben durchfahren und sei wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden. Dabei habe sich das Auto überschlagen. Die beiden Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Fulda seien zeitweise gesperrt gewesen.