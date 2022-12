Eine Fußgängerin ist am Sonntagabend in Bad Homburg von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Ein 34-Jähriger sei zuvor "stark alkoholisiert" mit dem Auto von der Straße abgekommen und habe die Frau auf dem Gehweg erfasst, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die 36-Jährige verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen.