Bei einem Verkehrsunfall in Mainz-Kastel sind zwei Männer schwer verletzt worden. Den Ermittlungen zufolge war ein Fahrzeug am Sonntagmorgen aus zunächst ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Mast geprallt, wie die Polizei Westhessen mitteilte. Der 39-jährige Fahrer und der 44-jährige Beifahrer wurden im Auto eingeklemmt und mussten von der Wiesbadener Feuerwehr geborgen werden. Beide seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet.