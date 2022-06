Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 in Bayern haben hessische Polizisten sich als Ersthelfer engagiert - und ein Lob von ihren Kollegen bekommen. Ein Kleintransporter-Fahrer war am Mittwochnachmittag auf der A7 auf einen Sattelzug aufgefahren und lebensgefährlich verletzt worden, wie die bayerische Polizei mitteilte. Der 61-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes hätten Polizisten aus Hessen, die zufällig in der Nähe waren, vorbildlich Erste Hilfe geleistet.