Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden muss mehrere Wochen auf Stürmer John Iredale verzichten. Der 23 Jahre alte Australier hat sich nach Angaben des Vereins vom Sonntag einen Außenbandriss zugezogen und wird dem Team von Trainer Markus Kauczinski bis zur WM-Pause wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Iredale absolvierte für die Hessen in dieser Saison bisher sieben Spiele, in denen er ein Tor erzielte. Phase mit neun Spielen in sechs Wochen.