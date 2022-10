In Hessen werden mehr und teurere Autos gestohlen. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Diebstahlreport der Versicherungen hervor. Ihr Gesamtverband (GDV) registrierte vergangenes Jahr in Hessen 519 als gestohlen gemeldete Pkw, das waren zwei Prozent mehr als 2020. Für jeden Wagen leisteten die Versicherungen den Angaben zufolge im Schnitt rund 20.700 Euro an die Fahrzeugbesitzer. Im Jahr zuvor seien es gut 5000 Euro weniger gewesen. Den Gesamtschaden bezifferte der Verband auf rund 10,8 Millionen Euro. Der Wert der geklauten Autos habe durchschnittlich 34 Prozent über dem des Vorjahres gelegen.