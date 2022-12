Die Verarbeitung von Fluggastdaten nach den Vorgaben einer EU-Richtlinie zur Terrorabwehr ist laut einem Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts rechtswidrig. Konkret ging es in den verhandelten Fällen um den Abgleich der Daten von Fluggästen mit polizeilichen Datenbanken durch das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden. Gegen die Entscheidungen (6 K 1199/22.WI und 6 K 805/19.WI) kann Berufung eingelegt werden, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.