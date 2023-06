Auf der Autobahn 5 bei Homberg (Ohm) hat am Donnerstagnachmittag ein Lastwagen Feuer gefangen. Der LKW-Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Da der Sattelschlepper in Flammen aufging, musste die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.