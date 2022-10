Ein Doppelhaus ist in Lauterbach (Vogelsbergkreis) bei einem Brand zerstört worden. Ein Bewohner wird vermisst, wegen Einsturzgefahr können Einsatzkräfte das Haus nach dem Mann aber nicht absuchen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Explosion am Abend habe das Feuer ausgelöst. Was genau explodiert sei und wie es dazu kam, war zunächst unklar. Zudem ist nicht absehbar, wann das Gebäude abgesucht werden kann. Demnach sind beide Doppelhaushälften vorerst nicht bewohnbar. Zwei weitere Bewohner wurden laut Polizei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.