Ein Sattelzug hat auf der Autobahn 5 einen stehenden Kleintransporter gerammt und in einen Lastwagen geschoben. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag an einem Stauende an einer Baustelle nahe Gemünden (Vogelsbergkreis), wie die Polizei mitteilte. Der 35-jährige Beifahrer im Kleintransporter wurde dabei schwer verletzt, der Fahrer des aufgefahrenen Sattelzuges erlitt leichte Verletzungen.