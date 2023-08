Eine Frau ist mit ihrem Fahrrad in eine Spalte zwischen zwei Gebäuden in Alsfeld (Vogelsbergkreis) gestürzt und schwer verletzt worden. Die 45-Jährige verlor am späten Sonntagabend die Kontrolle über ihr Fahrrad, kam von der Straße ab und stürzte etwa zwei Meter tief über eine Mauer in die dahinterliegende Spalte, wie die Polizei mitteilte. Demnach war sie vermutlich zu schnell unterwegs und die Straße nass vom Regen.