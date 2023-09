Bei einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Autos auf der A5 im Vogelsbergkreis sind sieben Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Die Schwerverletzten wurden von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine Autofahrerin im Baustellenbereich zwischen Homberg/Ohm und Alsfeld-West wegen eines Rückstaus abgebremst. Die Autofahrer hinter ihr erkannten die Gefahr zu spät, so dass mehrere Fahrzeuge ineinander krachten.

Der Verkehr wurde nach dem Unfall am Sonntagnachmittag über die rechte Spur vorbeigeleitet. Die Fahrbahn in Richtung Norden wurde für 15 Minuten gesperrt, in denen die Feuerwehr die fünf demolierten Autos in ein angrenzendes Baufeld umsetzte. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 80.000 Euro.

