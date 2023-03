Ein Sportwagenfahrer hat nach einer schweren Kollision mit einem Baum bei Schlitz (Vogelsbergkreis) Fahrerflucht begangen. Das hochmotorisierte Auto kam am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und landete schließlich hinter einer Leitplanke in der Seitenböschung, wie das Polizeipräsidium Osthessen am Sonntag mitteilte. Als die Polizei eintraf, fehlte vom Fahrer jede Spur. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 92.000 Euro und ermitteln beim Fahrzeughalter, wie eine Sprecherin sagte.