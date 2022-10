Mit schweren Verletzungen ist eine vierköpfige Familie nach einem Autounfall auf der A5 bei Alsfeld ins Krankenhaus gekommen. Der 40-jährige Fahrer aus Mannheim war am Samstag aus unklarem Grund nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert, wie die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld mitteilte. Der Wagen habe sich dann viermal überschlagen und sei rund 50 Meter neben der Autobahn in einem Acker zum Stehen gekommen. Der Fahrer, seine 35 Jahre alte Lebensgefährtin sowie die zwei erwachsenen Kinder hätten sich selbst aus dem Auto befreien können.

Für Bergungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel am frühen Morgen zeitweise gesperrt gewesen. Am Unfallauto entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 25.000 Euro.