Der VC Wiesbaden hat den Einzug ins Halbfinale der deutschen Volleyball-Meisterschaft verpasst und wird damit in der kommenden Saison auch nicht international spielen. Die hessischen Volleyballerinnen verloren am Mittwochabend das dritte und entscheidende Spiel im Playoff-Viertelfinale gegen den Dresdner SC mit 1:3 (21:25, 17:25, 25:23, 22:25). Der VCW zog in der Serie gegen Dresden mit 1:2 den Kürzeren.

Nach dem überzeugenden, aber dennoch in der Höhe überraschenden 3:0-Sieg im zweiten Spiel und dem damit verbundenen Ausgleich am vergangenen Wochenende in Dresden waren die Hessinnen mit viel Selbstbewusstsein in die Partie gegangen. Doch der mehrfache deutsche Meister aus Sachsen erstickte die Euphorie mit den ersten beiden gewonnenen Sätzen schnell.

Wiesbaden ließ sich davon aber nicht beirren, stemmte sich gegen das schnelle Aus und erkämpfte sich einen vierten Satz. Auch diesen gestalteten der VCW eng, musste sich am Ende aber dem besseren Team geschlagen geben.

