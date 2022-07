Nach einem überwiegend freundlichen Donnerstag erwartet die Hessen dann an den kommenden Tagen unbeständiges Wetter. Die Temperaturen seien dabei allerdings durchgehend sommerlich warm, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Donnerstag ist es zunächst heiter, ehe sich die Wolken in der zweiten Tageshälfte verdichten. Es bleibt aber trocken bei Höchsttemperaturen von 25 bis 29 Grad im Rhein-Main-Gebiet.