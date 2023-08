Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Hessens eine Hitzewarnung herausgegeben. Am Donnerstag und Freitag werde eine starke Wärmebelastung erwartet, teilten die Meteorologen in Offenbach mit. Die Hitze werde alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Die Warnungen gelten meist bis zu einer Höhe von 600 Metern. Nach einer Warnkarte gilt diese Warnung nur für Teile Nordhessens nicht. Der DWD sagte für Donnerstag Temperaturen bis 29, für Freitag bis 32 Grad voraus. Am Wochenende soll auch die 30-Grad-Marke geknackt werden.