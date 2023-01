Zu Beginn der neuen Woche wird es in Hessen trüb und regnerisch. Am Montag werden Höchsttemperaturen zwischen fünf und sieben Grad und im Bergland zwischen null und drei Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Es ist mit vereinzelten Schauern bei starker Bewölkung zu rechnen. Am Nachmittag kann es teilweise auflockern. Im Bergland werden Schnee und teilweise starke Böen erwartet.