Der frühere SPD-Vorsitzende in Hessen, Thorsten Schäfer-Gümbel, wird neuer Vorstandssprecher der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Wie die GIZ am Mittwoch mitteilte, berief ihn deren Aufsichtsrat einstimmig auf den Posten. Schäfer-Gümbel werde das Amt zum 1. November antreten und Tanja Gönner ablösen, die als Hauptgeschäftsführerin zum Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wechselt. Über die Personalie hatte zuerst das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtet.