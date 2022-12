In rund drei Monaten steht eine Neuwahl an der Spitze der Stadt Frankfurt an. Am 5. März entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über die Nachfolge des abgewählten Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD). Nach Einschätzung des Politologen Christian Stecker steht dabei die Sehnsucht nach einer integren Persönlichkeit im Vordergrund. Feldmann war nach einer Korruptionsanklage abgewählt worden. Es gehe den Wählerinnen und Wählern darum, wer die Stadt am besten repräsentieren und die Würde des Amtes wieder herstellen könne.

"Der Ex-OB wirkt hier wie eine negative Kontrastfolie. Feldmann war populär in der Stadt, gerade was seine sozialpolitische Agenda angeht, doch er hat es dann geschafft, auch mit seiner juristischen Strategie, bei der er sich von seiner Familie distanzierte, sich als Person sehr unbeliebt zu machen und als Narzisst und nicht integre Person zu gelten", sagte Stecker, Professor für Politikwissenschaft in Darmstadt.

Dass kein Amtsinhaber antritt, mache die Wahl spannend und könne die Wahlbeteiligung heben, sagte Stecker: "Hier werden die Karten neu gemischt." Es wollen sich auch unabhängige Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl stellen, darunter der als "Bahnbabo" auch in den sozialen Netzwerken bekannte Straßenbahnfahrer Peter Wirth und die Unternehmerin Maja Wolff.

Diese Kandidaten könnten ebenfalls zusätzliche Wähler anziehen und interessante Debatten ermöglichen, sagte Stecker. Die Chance, in Frankfurt ohne eine im Bundestag vertretene Partei im Rücken zu gewinnen, sei mit Blick auf die bisherigen Wahlen aber gering.

Beim ersten Wahlgang der vergangenen OB-Wahl im Jahr 2018 hatten 37,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

