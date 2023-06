Michael Cyriax (CDU) bleibt Landrat im Main-Taunus-Kreis. Der 53-Jährige wurde am Sonntag für eine weitere Amtszeit von sechs Jahren gewählt - sogar mit einem etwas besseren Ergebnis als bei der vorherigen Wahl. Der Jurist steht seit 2011 an der Spitze des Main-Taunus-Kreises. 2017 war er mit 67,6 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt worden. Diesmal erhielt er 68,34 Prozent der Stimmen.