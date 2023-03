Bei der Stichwahl von Sven Schoeller (Grüne) zum Kasseler Oberbürgermeister ist es am Sonntag nach Angaben der Stadt zu einer Panne gekommen. Dabei habe es insbesondere in einem Wahlbezirk einen mehrere hundert Stimmen umfassenden Eingabefehler gegeben, erklärte Wahlleiterin Anja Morell am Montag. Nach dem neuen vorläufigen Ergebnis hat der Grünenpolitiker 399 Stimmen weniger - und damit eine noch knappere Mehrheit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.