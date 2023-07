In gut zwei Monaten wird in Hessen über den neuen Landtag abgestimmt. In ihrer Bedeutung werde Landespolitik häufig unterschätzt, sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder. Dabei trifft das Land Entscheidungen, die den Alltag der Menschen direkt beeinflussen.

Am 8. Oktober wird in Hessen der Landtag gewählt. Für den Alltag der Bürgerinnen und Bürger kommt der Landespolitik in vielerlei Hinsicht eine zentrale Rolle zu, dennoch wird ihre Bedeutung nicht selten unterschätzt. "Landespolitik läuft oftmals unter ferner liefen", sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder. "Es gibt einerseits eine geringe Erwartungshaltung an sie. Andererseits hat sie eine enorme alltagsweltliche Bedeutung für die Menschen. Das fängt bei der Inneren Sicherheit an und hört bei der Bildung auf", erläutert der Politikprofessor von der Universität Kassel.

"Der arbeitende Staat, die Problemlagen und wie man sie löst, das alles wird nur unzureichend wiedergegeben", sagt Schroeder. Der Parteienwettbewerb sei auf Landesebene für die Bürger nicht richtig nachvollziehbar. "Auf Bundesebene sieht man ihn in den Zeitungen und jeden Abend in den Talkshows. Aber auf der Ebene des Landes wird er im Prinzip zerquetscht zwischen der Nahpolitik der Kommune und der Fernpolitik des Zentralstaates."

Am Ende konzentriere sich die Wahrnehmung der Landespolitik in starkem Maße auf das Gesicht und die Rolle des Ministerpräsidenten. Dabei hätten die Länder eine wichtige Scharnierfunktion zwischen Kommunen und Zentralstaat. "Die Landespolitik ist zentral für die Schaffung guter Lebensbedingungen, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und eines guten Ausgleichs zwischen den Ländern und dem Zentralstaat", erklärt der Politologe. Sie schaffe nicht nur eigene Bedingungen, sondern sei insgesamt für Funktionsfähigkeit des gesamten Systems existenziell. "Der Zentralstaat ist ohne die Länder nicht handlungsfähig."

Doch was genau wird in Hessen entschieden? "Zum einen liegt die Zuständigkeit für Kultur und das Bildungssystem, einschließlich der Schul- und Hochschulpolitik, in der Hand der Länder", erläutert ein Sprecher der hessischen Staatskanzlei. Dazu zähle die Gestaltung der Lehr- und Hochschulpläne, die Einstellung von Lehrpersonal, aber auch die Kulturdenkmäler und -einrichtungen oder Regelungen für Rundfunk und Medien und vieles mehr.

"Auch im Bereich der Inneren Sicherheit, einschließlich der Polizeiarbeit und der Justiz, liegt die Zuständigkeit in erster Linie bei den Ländern", sagt der Sprecher. Hierzu gehörten die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Rechtsdurchsetzung durch Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte. "Insgesamt trägt das Land Hessen Verantwortung für etwa 130.000 Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und einen jährlichen Landeshaushalt von etwa 34 Milliarden Euro." Darüber hinaus spielten die Länder über ihre Landes- und Regionalplanung oder das Bauordnungsrecht eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Infrastruktur des Landes. "So sorgt das Land dafür, dass das Straßennetz intakt bleibt, Radwege gebaut werden und im Winter die Schneeräumfahrzeuge ausrücken." Hinzu komme der Bau und die Instandhaltung von Straßen, Brücken und öffentlichen Einrichtungen. Als Partner der drei Verkehrsverbünde in Hessen sorge das Land für die Finanzierung und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Zudem erstelle das Land Hessen den Landesentwicklungsplan. "Er beschreibt die angestrebte Entwicklung Hessens in den wichtigsten landespolitischen Planungsbereichen", erklärt der Sprecher. Dazu gehörten beispielsweise Anforderungen an die Siedlungsstruktur, an die Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung oder auch an den Schutz der natürlichen Ressourcen und den Hochwasserschutz sowie an Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft. Mit der Festlegung von Vorrangflächen für den Ausbau der Windenergie sowie Regelungen für Photovoltaik-Anlagen oder kommunale Wärmeplanung schaffe das Land die Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Auch auf die Gesetzgebung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union nehme Hessen über den Bundesrat unmittelbaren Einfluss. "Schließlich führt das Land die Gesetze und Verordnungen der EU und des Bundes durch die eigene Landesverwaltung aus und trifft eigenständige Regelungen zur Umsetzung", führt der Sprecher aus. So seien den Ländern beispielsweise im Umwelt- oder Wirtschaftsrecht vielfältige Regelungsspielräume eingeräumt, um die spezifischen regionalen Bedingungen und Lebensverhältnisse vor Ort berücksichtigen zu können.

"Der arbeitende Staat wird in starkem Maße gesteuert durch die Länder", erläutert Politikwissenschaftler Schroeder. "Unspektakulär, aber bedeutend dabei ist die Verwaltung." Der Bund selbst habe nur eine sehr begrenzte Verwaltung. "Das heißt, die Durchführung aller Gesetze liegt in der Verantwortung der Länder."

Ein zentrales Problem sei dabei allerdings, dass die Verwaltung nicht gut funktioniere, kritisiert Schroeder. "Sie braucht zu lange, sie ist zu schwerfällig, sie ist nicht auf dem hohen technologischen Niveau, das durchaus möglich ist. Und sie ist teilweise auch zu unsensibel gegenüber den berechtigten Bedürfnissen von Bürgern." Das sei ein zentraler Punkt, der bei Wahlen zu viel Unmut führe, der aber für den Parteienwettbewerb auf Länderebene nur eine marginale Rolle spiele.